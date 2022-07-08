В Госдуме РФ прокомментировали снятие моратория на смертную казнь в ДНР

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Принятое властями ДНР решение об отмене моратория на смертную казнь является своевременным и логичным в текущих условиях, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Об этом сообщает RT.

"Большое количество людей в ДНР говорят о том, что смертная казнь для наемников, которые приехали туда поохотиться и убивали мирных людей, – более чем мягкое явление", – сказал он.

По словам Матвейчева, возможность приговорить убийц к смертной казни "как минимум должна быть", чтобы об этом знали все потенциальные и действующие участники боевых действий на стороне Украины.

Ранее Народный совет ДНР принял решение об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в республике. По словам главы парламентского комитета по уголовному и административному законодательству Елены Шишкиной, данное решение было принято в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР.

Депутаты полагают, что возможность применения исключительной меры наказания будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений. Таким образом, все вынесенные судами ДНР смертные приговоры вступят в силу со дня официального опубликования закона.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.