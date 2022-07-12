ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

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Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города.

"В 14:20 ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время информация о жертвах удара ВСУ уточняется.

Ранее член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион. По его словам, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

