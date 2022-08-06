В ДНР собщили об обстреле Донецка из РСЗО "Град"

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В 11:20 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО "Град". По Петровскому району города выпустили 9 снарядов калибра 152 миллиметра.

Ранее, выступая на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил о существующем риске провокаций со стороны Киева на ядерных объектах Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

