Первым днем месяца с отрицательной среднесуточной температурой станет 16 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первым днем этого месяца, когда среднесуточная температура будет ниже нуля в Москве, станет четверг, 16 ноября. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Четверг даст начало отсчету дней метеорологической зимы", – добавил он.

По его словам, пик холодной погоды придется на 18 ноября. Тогда, как он утверждает, ночью столбики термометров опустятся до минус 5–10 градусов, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов.

"Примерно такими же ожидаются характер погоды и температура в воскресенье", – подчеркнул Леус.

При этом он рассказал, что к середине следующей недели может сформироваться снежный покров, высота которого, по первичным оценкам, составит 3–8 сантиметров. Однако, возможно, что снег быстро растает, заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в пятницу, 17 ноября, Москва будет охвачена арктическим воздухом, в результате чего в городе заметно похолодает.

По его словам, к выходным в столице установится декабрьская погода. Ночью в субботу, 18 ноября, столбики термометров опустятся ниже минус 5 градусов, днем – минус 2–4 градуса. При этом на небе появится солнце, отметил синоптик.

Синоптики спрогнозировали в Москве похолодание к концу недели