Жителей столицы предупредили о гололедице до 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в столице до 19 ноября. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать до 00:00 воскресенья. На отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Ранее метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов рассказал, что снегопады обойдут Москву и область на этой неделе. По его словам, в основном они будут идти в сторону Волги. До конца ноября, продолжил он, высота снежного покрова в Москве составит не больше 2–3 сантиметров.

В Гидрометцентре также предупреждали о заметном похолодании в конце недели. В четверг, 16 ноября, пойдет мокрый снег, местами прогнозируется гололедица.

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