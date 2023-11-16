16 ноября, 10:21Общество
Ночь на 16 ноября в Москве стала последней с положительной температурой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ночь на четверг, 16 ноября, стала последней в этом сезоне с положительной температурой в Москве, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.
Синоптик обратила внимание, что минувшей ночью в столице было облачно. Количество осадков в виде мороси и снежной пыли составило не более 1 миллиметра, добавила эксперт.
"Облачное одеяло оберегло город от отрицательной температуры, преобладающая минимальная была 1 градус, лишь в районе Бутова минимальная температура воздуха достигла -0,6 градуса", – уточняется в ее публикации.
По словам Поздняковой, это была последняя ночь с температурой выше нуля, в последующие – прогнозируется мороз, что характерно для начала зимы.
16 ноября в столице ожидается небольшой снегопад. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в результате в городе может сформироваться небольшой снежный покров.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тоже спрогнозировал формирование снежного покрова высотой 1–2 сантиметра в конце этой недели.
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Читайте также