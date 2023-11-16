Ночь на 16 ноября в Москве стала последней с положительной температурой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночь на четверг, 16 ноября, стала последней в этом сезоне с положительной температурой в Москве, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.

Синоптик обратила внимание, что минувшей ночью в столице было облачно. Количество осадков в виде мороси и снежной пыли составило не более 1 миллиметра, добавила эксперт.

"Облачное одеяло оберегло город от отрицательной температуры, преобладающая минимальная была 1 градус, лишь в районе Бутова минимальная температура воздуха достигла -0,6 градуса", – уточняется в ее публикации.

По словам Поздняковой, это была последняя ночь с температурой выше нуля, в последующие – прогнозируется мороз, что характерно для начала зимы.

16 ноября в столице ожидается небольшой снегопад. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в результате в городе может сформироваться небольшой снежный покров.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тоже спрогнозировал формирование снежного покрова высотой 1–2 сантиметра в конце этой недели.



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