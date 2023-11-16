Морозы ожидаются в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе ожидаются морозы в конце недели, 16 ноября пойдет снег. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в четверг осадки будут мокрыми, местами прогнозируется гололедица. Днем столбики термометра в Москве покажут от 0 до 2 градусов, а в области – от -2 до 3 градусов.

Небольшое количество снега выпадет и в пятницу, 17 ноября. Горожан также предупредили о гололедице. В ночное время в столице ожидается -5...-3 градуса, в области – -7...- 2 градуса. Днем в столице ожидается от -4 до -2 градусов, а в Подмосковье – от -6 до -1 градуса.

Синоптики заявили, что в выходные снега не будет, однако столбики термометров не поднимутся выше -2 градусов. Снег пойдет только в понедельник, 20 ноября. Ночью ожидается от -9 до -4 градусов, а днем прогнозируется от -6 до -1 градуса.

16 ноября станет первым днем месяца с отрицательной среднесуточной температурой. Как уточнял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пик похолодания придется на 18 ноября. Ночью столбики термометров покажут до минус 5–10 градусов, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов.

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