Работу системы отопления скорректировали в связи с морозами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работу системы отопления скорректировали в Москве в связи с похолоданием и установлением минусовых температур, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас она полностью соответствует погодным условиям. Он подчеркнул, что задание на изменение параметров выдали заранее на основе краткосрочного прогноза синоптиков.

Корректировку проводили под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.

Ранее сообщалось, что температура, установившаяся в столичном регионе, "по-настоящему зимняя". Прошедшей ночью в Москве было до -9 градусов, а по области – до -11. Днем в субботу также будет морозно, температура составит от -5 до -4 градусов. Такая температура ниже нормы на четыре градуса.

Ночь на воскресенье станет самой холодной с начала осени – температура опустится до минус 11... -9 градусов, а по области – до -12. Днем температура составит -7... -5 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москву придут новогодние морозы. По его словам, такой температурный режим по климату похож на четвертую пятидневку декабря.