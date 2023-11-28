Движение затруднено в Северо-Западном тоннеле из-за возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Северо-Западном тоннеле затруднено движение в направлении МКАД в связи с возгоранием автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Для проезда доступна одна полоса", – уточнили в пресс-службе.

На месте работают оперативные службы. В департаменте добавили, что обстоятельства инцидента и данные о пострадавших в результате происшествия выясняются.

Ранее Дептранс сообщал, что на внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. В связи с аварией движение в данном районе было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.



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