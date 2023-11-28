Движение затруднено на 40-м км МКАД из-за аварии с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили автомобилистов, что движение в районе ДТП осуществляется по одной из пяти полос.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате автоаварии на Московской кольцевой автодороге. Оперативники, следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

До этого несколько машин столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД. В связи с аварией движение в данном районе было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.

Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД