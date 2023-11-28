02:27Происшествия
Движение затруднено на 40-м км МКАД из-за аварии с грузовиком
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внешней стороне 40-го километра МКАД произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.
В Дептрансе предупредили автомобилистов, что движение в районе ДТП осуществляется по одной из пяти полос.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате автоаварии на Московской кольцевой автодороге. Оперативники, следователи и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
До этого несколько машин столкнулись на внешней стороне 6-го километра МКАД. В связи с аварией движение в данном районе было затруднено, однако на данный момент его уже восстановили.
Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД
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