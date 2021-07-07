Россияне выступят на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу в форме без герба страны

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Сборная РФ по пляжному футболу выступит на домашнем чемпионате мира в форме без герба страны. Об этом сообщает ТАСС.

Такая мера связана с решением Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, согласно которому символика РФ не может быть использована на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года.

"Мы провели большую работу, чтобы сохранить соревнования. Но все другие нормы, продиктованные решением CAS, мы должны соблюдать", – пояснили в пресс-службе чемпионата мира в Москве.

В связи с этим россияне будут выступать в форме, на которой вместо флага будет использоваться знамя Олимпийского комитета РФ. Вместо национального гимна во время выхода спортсменов будет играть Первый концерт для фортепиано Петра Чайковского.

Кроме того, на данный момент уточняется альтернатива для российского герба на форме игроков.

Ранее власти Москвы рассказали о правилах посещения ЧМ по пляжному футболу. Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко уточнил, что решение будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Монтаж стадиона в Москве завершится к 10 августа. Арена расположится на территории спорткомплекса "Лужники". Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.

