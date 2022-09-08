К актеру Даниле Козловскому подали иск по долгу за жилье

12:16
Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
В Басманный суд столицы поступил иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи, иск еще не принят к производству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"ООО "БЦ Машкова, 13" обратился в суд с иском к Козловскому Д. В. о взыскании задолженности по договору купли-продажи", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, что противоречит требованиям статьи 131 ГПК РФ. Суд дал время истцу уточнить недостающие сведения до 16 сентября.
При этом представитель артиста Валерия Тарасова рассказала агентству, что у Козловского нет задолженности за жилье.
"Я могу сказать, что долга у него никакого нет", – сказала она.
В 2020 году Данилу Козловского признали главным российским актером минувшего десятилетия. Артист за свою карьеру сыграл большое количество главных ролей, а также участвовал в рекламных кампаниях, что является одним из критериев оценки экспертов. Помимо этого, Козловский снимался в нескольких зарубежных проектах.
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