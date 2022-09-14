Суд прекратил в отношении Асмус дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тверской суд Москвы принял решение о прекращении производства по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России в отношении актрисы Кристины Асмус, сообщает ТАСС.

"Производство по делу в отношении Асмус прекратить", – заявил судья Денис Иванов.

Он уточнил, что данное решение принято в связи с отсутствием состава преступления.

В конце августа административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России был составлен в отношении актрисы Кристины Асмус. Заседание по этому делу прошло 6 сентября, однако артистка на него не явилась. Отмечалось, что ее интересы представлял адвокат.