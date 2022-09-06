Актриса Рудина оштрафована на 50 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ

13:59
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Тверской суд Москвы оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей за публикацию поста с негативной оценкой военной спецоперации на Украине, признав ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Признать Рудину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ"). Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – сказала судья, отметив, что решение не вступило в силу.
Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Сама актриса на нем не присутствовала.
В конце августа административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России был составлен в отношении актрисы Кристины Асмус. Заседание по этому делу прошло 6 сентября, однако артистка на него не явилась. Отмечалось, что ее интересы представлял адвокат.
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