Материалы для тестирования детей мигрантов направят в регионы РФ не позднее 1 апреля

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Материалы для тестирования детей мигрантов будут направлены в российские регионы не позднее 1 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в разделе "Иностранным гражданам" опубликованы спецификации и демонстрационные варианты диагностических материалов для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка", – добавили в ведомстве.

Диагностические материалы были созданы для каждого из 11 классов школы. В частности, для первоклассников в тестирование было решено включить задания на говорение, слушание и понимание устной речи, а также лексико-грамматические знания. В материалах для 2-го класса к ним прибавляются задания на чтение и письмо, добавили в Рособрнадзоре.

Ранее ведомство утвердило минимальный балл для успешного прохождения тестирования. Детям нужно набрать 3 балла. Тестирование будет проводиться в устной и письменной формах. Исключение составит тестирование для поступления в первый класс, которое дети мигрантов будут проходить в устной форме.

