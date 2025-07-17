ГД приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ

Фото: 123RF/enterfobay

Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, заявил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Число преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами РФ менее 10 лет назад, в прошлом году выросло почти в 2,5 раза – с 2 678 до 6 559, отметил председатель ГД.

"По особо тяжким составам рост – 78%, по тяжким – 103%", – подчеркнул спикер Думы.

Ранее лишение приобретенного гражданства страны предусматривалось за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ, но теперь список включает свыше 80 пунктов:



убийство;

развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста; в отношении двух или более лиц;

половое сношение и действия сексуального характера, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста;

вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего;

организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних;

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также использование несовершеннолетнего в этих целях;

изнасилование, совершенное группой лиц; по предварительному сговору или организованной группой;

понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего; с использованием СМИ либо интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, либо в отношении несовершеннолетнего, либо повлекшие заражение венерической болезнью;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации;

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций;

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;

организация незаконной миграции;

любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

При этом на граждан России, которые проживают в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе, данные нормы закона не распространяются.

"Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации", – резюмировал Володин.

Ранее депутаты внесли в ГД законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. Инициатива поможет реализовать положения принятого в прошлом году закона, по которому неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет приводит к лишению приобретенного гражданства.

