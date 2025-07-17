Путин разрешил получать российские паспорта в Абхазии и Южной Осетии

Фото: 123RF/diy13

Граждане РФ, а также граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить внутренние российские паспорта на территории республик. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Установить, что граждане Республики Абхазия и Республики Южная Осетия <...> вправе обратиться с заявлением о выдаче, в том числе на территории Республики Абхазия или Республики Южная Осетия, паспорта гражданина Российско Федерации", – говорится в документе.

Указ будет действует до 1 августа 2028 года включительно.

Ранее Путин упростил получение гражданства РФ гражданами Абхазии и Южной Осетии. Согласно приказу, из обязательных требований для получения гражданства РФ исключили постоянное проживание в России в течение пяти лет после получения вида на жительство и до подачи заявления на гражданство.

Теперь граждане Абхазии, живущие в республике, могут подать заявление на гражданство в дипломатическое представительство РФ в Абхазии. Уроженцы Южной Осетии, проживающие там же, – в дипведомство в республике.