Новости

Новости

08 января, 04:27

Общество

В России снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

Фото: depositphotos/sgorin

С 9 января в России вступает в силу закон, снижающий возраст для обязательного принесения присяги при получении гражданства. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Теперь присягу должны будут давать лица, достигшие 14 лет, а не 18, как это было ранее. Главная цель изменений – укрепление патриотизма и осознанное принятие обязанности соблюдать Конституцию и законы России.

Процедура для подростков будет проходить без согласия родителей. Им необходимо будет лично зачитать текст присяги вслух, а затем собственноручно заполнить бланк, указав свои данные, поставив подпись и дату.

Также Машаров подчеркнул, что закон ужесточает последствия, если человек откажется от принесения присяги или не сделает этого в течение года.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала регионы создать программы обучения языку для детей мигрантов. Она подчеркнула важность социальной адаптации и интеграции мигрантов, включая их детей, в российское общество.

