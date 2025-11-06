Турэксперт Мкртчян объяснил, почему страны ЕС не закроют въезд для россиян

В зарубежных СМИ заявили о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам. Изменения якобы связаны с разработкой новых ограничительных мер. Насколько реальны такие нововведения и как они отразятся на жизни граждан РФ, разбиралась Москва 24.

Новые ограничения?

Европейский союз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, заявили западные СМИ. Согласно новым мерам, в большинстве случаев выдача многократных шенгенских виз будет прекращена. Как уточнили изданию Politico три неназванных европейских чиновника, россиянам останутся доступны только однократные визы. Исключения могут быть сделаны по гуманитарным соображениям или для лиц, имеющих гражданство ЕС.





Данный шаг представляет собой очередную меру, направленную против Москвы. Брюссель уже усложнил и повысил стоимость получения виз для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима в конце 2022 года. Отдельные страны-члены, такие как государства Балтии, ввели дополнительные запреты или серьезно ограничили въезд.

Тем не менее выдача виз остается в компетенции национальных органов, поэтому Евросоюз не может ввести полный запрет для российских туристов, говорится в публикации. Например, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенген, что демонстрирует значительный рост по сравнению с 2023-м. Более того, такие страны, как Венгрия, Франция, Испания и Италия, продолжают активно выдавать разрешения на въезд.

Отмечается, что новые правила являются частью пакета мер по сокращению числа россиян, въезжающих в ЕС. По информации СМИ, изменения будут приняты официально.

Ранее Еврокомиссия заявляла о разработке визовых ограничений для россиян в рамках 19-го пакета санкций. Однако пять стран (Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия) заблокировали это предложение. Тем не менее в Еврокомиссии выразили обеспокоенность растущим числом выданных гражданам РФ виз и пообещали представить новую схему их выдачи до конца года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европа и дальше будет вводить ограничения для поездок россиян. Он добавил, что российские дипломаты уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне, поскольку должны заранее уведомлять о поездках в ЕС.

"Вполне можно предположить, что какие-то дальнейшие ограничения для российских граждан европейцы будут вводить", – заключил Песков.

Ничего нового?

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил Москве 24, что, несмотря на ужесточение правил выдачи виз, вероятность полной их отмены для россиян практически нулевая.

"Нужно помнить, что в Европе действует закон о свободе передвижения, являющийся их фундаментальной ценностью. Реальные меры заключаются в сокращении количества и сроков многократных виз. Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние, то сейчас их практически не предоставляет. Трехлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние – около 3%", – рассказал эксперт.

Он добавил, что сегодня основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца, а некоторые страны, такие как Венгрия и Греция, уже перестали выдавать многократные визы вообще.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Франция, например, выдает многократные на полтора месяца, однако их практическая ценность минимальна, так как за такой срок человек въедет в страну всего раз. Поэтому, например, переход страны на выдачу виз строго на срок поездки не станет новостью и не отпугнет туристов, поскольку полуторамесячные визы стали нормой в последние два года.

При этом полный отказ в выдаче виз маловероятен не только из-за свободы передвижения, но и в связи с экономической выгодой от туризма, уверен Мкртчян.

"Что касается туристического сектора, изменения не окажут существенного влияния, поскольку турагентства работают с визами на конкретные даты поездки. Пострадает в основном сегмент самостоятельных туристов, которые рассчитывали получить возможность долгосрочного въезда для свободных поездок", – объяснил эксперт.

В свою очередь, эксперт Российского союза туриндустрии, гендиректор VCP Travel Михаил Абасов согласился, что полностью запрещать россиянам пересекать границу не будут, сообщает "Газета.ру".

"По нашим оценкам, до введения подобных мер еще очень далеко. Более вероятным представляется принятие дополнительных ограничительных мер, например, повсеместный переход к требованию полностью выкупленных авиабилетов и отелей, как это уже практикуется в Греции, Венгрии, Словении и ряде других стран", – добавил эксперт.





Михаил Абасов эксперт Российского союза туриндустрии, гендиректор VCP Travel Только серьезные геополитические изменения могут заставить страны Шенгенского соглашения полностью отказаться от российских туристов. Особенно это касается таких государств, как Греция, Испания и Франция, бюджеты которых в значительной степени зависят от туристических потоков.

Нынешние же изменения следует рассматривать как адаптацию визовой политики к новым реалиям, но точно не как полное закрытие границ, заключил Абасов.

