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18:40

Крупнейшие банки России поднимают ставки по ипотеке

экономика

18:40

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Фото: depositphotos/Rangizzz

Крупнейшие российские банки планируют поднять ставки по ипотечным кредитам с 14 января. Речь идет о Сбербанке и ВТБ, сообщает телеканал Москва 24.

В ВТБ планируют увеличить минимальную ставку до 10,1 процента (повышение составляет 0,6 процента).

А Сбербанк поднимет ставки по ипотечным кредитам на 1-1,5 процентных пункта.

В ноябре президент Сбербанка Герман Греф не исключил повышения ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения Центробанка повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.

Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотечным продуктам на 0,4%. Это не касается "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми", "Нецелевого кредита под залог недвижимости" и "Военной ипотеки".

экономика

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