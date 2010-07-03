Собянин вручил премии Москвы в области медицины

В преддверии Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и благодарственные письма. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Премии "Легенда века" был удостоен Леонид Рошаль. Этой наградой столичные власти отметили выдающийся вклад врача в развитие здравоохранения и медицинской науки, его многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической помощи детям, а также плодотворную общественную деятельность.

"Премия Москвы 2018 года "Легенда века" присуждена Рошалю Леониду Михайловичу – президенту Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы", – говорится в сообщении.

Премия города Москвы "Легенда века", учрежденная в 2001 году, присуждается российским государственным и общественным деятелям, работникам науки и культуры, которые в XX веке достигли уникальных и признанных во всем мире профессиональных результатов. Ежегодно присуждают не более трех таких премий в размере 1,5 миллиона рублей каждая. Всего с момента учреждения награды удостоились 14 человек.

Кроме того, представители десяти медицинских организаций – шести городских и четырех федеральных – стали лауреатами премии города Москвы в области медицины за 2019 год. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра получили в общей сложности 44 человека.

Премии в области медицины присуждаются ежегодно за наиболее эффективные, новаторские и оригинальные работы врачей, ученых-медиков и организаторов здравоохранения. Работы, представленные на соискание премии, рассматривает экспертный совет при столичном департаменте здравоохранения, в который входят известные московские врачи. Сейчас размер денежной выплаты лауреатам премии составляет один миллион рублей на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами коллектива в равных частях.

Начиная с 2002 года награду получили более 500 врачей. В этом году соискатели премии представили 67 научных работ по хирургии, гинекологии, кардиологии, лучевой диагностике, телемедицине, скорой медицинской помощи и другим направлениям.

В частности, за организацию системы эндоваскулярной помощи больным с ишемическим инсультом лауреатами премии города Москвы 2019 года стали врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ГКБ имени Давыдовского Кирилл Анисимов, главврач этой же больницы Елена Васильева, и. о. директора Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава РФ Николай Шамалов. Благодарственные письма мэра получили профессор кафедры кардиологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Скрыпник и завкафедрой кардиологии этого же вуза Александр Шпектор.

