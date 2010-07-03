Собянин подписал документ об учреждении премий за лучшие цифровые проекты

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Сергей Собянин подписал документ, учреждающий 10 премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", которые будут присуждать за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей экономики города. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как отмечается, премии будут присуждаться ежегодно в размере 1 миллион рублей.

Принять участие в конкурсе смогут коллективы из трех-пяти человек старше 18 лет. Один и тот же человек не сможет одновременно быть в нескольких группах.

"Премия делится между участниками коллектива поровну, дипломы вручаются каждому из них", – говорится в документе.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти учредили премию "Новатор Москвы" для изобретателей городских технологий. По его словам, премии смогут получить те изобретатели, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях.

Мэр отметил, что в каждой номинации будет по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика и так далее.

