Более 5,1 млн человек посетило "Московскую Масленицу"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 5,1 миллиона человек посетили фестиваль "Московская Масленица", который завершился в столице 1 марта. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в этом году на праздничные мероприятия пришло на 200 тысяч больше гостей, чем прошлой зимой.

"В рамках культурной программы фестиваля было организовано 320 спектаклей, концертов и шоу, 2,6 тысячи кулинарных и ремесленных мастер-классов, 20 больших карнавальных шествий, в которых поучаствовали костюмированные масленичные персонажи – реконструкторы из России, Болгарии, Венгрии и Италии, – и, конечно же, посетители фестиваля", – приводятся в сообщении слова Немерюка.

На празднике гости съели порядка 440 тысяч порций блинов и оладий, приготовленных по различным рецептам.

Также Немерюк подчеркнул, что гости фестиваля купили 128 тысяч порций горячих блюд, около 100 тысяч литров напитков, а также более 23 тысячи сувениров

В последний день фестиваля на четырех площадках, расположенных на улицах Хачатуряна и Тимирязевской, а также на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке, прошли "блинные батлы". Все желающие могли поучаствовать в конкурсе на самые вкусные изделия, выполненные своими руками.

А на Манежной площади с посетителями пообщался продюсер Иосиф Пригожин, актриса Елена Воробей и певец Денис Майданов. Также там прошли кулинарные мастер-классы. На площадках в центре Москвы состоялся "Фестиваль Всея Окруты" – уличное представление, в рамках которого в праздничных образах выступили реконструкторы. Также там был организован карнавал и традиционные "проводы зимы".

