Блины с гречкой и батлы: что приготовила "Московская Масленица" в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" рассказал, что ждет гостей на площадках фестиваля "Московская Масленица" в выходные.

Посетители смогут испечь блины вместе с организаторами праздника. Так, на Манежной площади 29 февраля состоится традиционная акция "Масленица с Москвой 24". Помимо вкусных блинов с различными начинками, посетители смогут поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах.

Также в субботу для гостей проведут карнавальное шествие с танцами и играми. В нем примут участие ряженые, приехавшие из Италии и Венгрии.

Наиболее масштабное мероприятие состоится в Зеленограде на площади Юности, где проведут большой праздничный концерт. В программу вошли выступления таких известных исполнителей, как Аниты Цой, Инны Маликовой, Родиона Газманова и других.

На некоторых площадках также проведут детские спектакли ростовых кукол. Также посетителей ожидают старинные танцы, а также исполнение старинных русских и зарубежных композиций. Подобные мероприятия проведут на различных площадках фестиваля как 29 февраля, так и 1 марта.

Кроме того, 1 марта на четырех площадках, расположенных на улицах Хачатуряна и Тимирязевской, а также на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке, пройдут "блинные батлы". Все желающие смогут собрать команду и поучаствовать в конкурсе на самые вкусные изделия, выполненные своими руками.

Также 1 марта на Манежной площади с посетителями пообщаются продюсер Иосиф Пригожин, актриса Елена Воробей и певец Денис Майданов. Также там продолжат проведение кулинарных мастер-классов. На площадках в центре Москвы состоится "Фестиваль Всея Окруты" – уличное представление, в рамках которого в праздничных образах выступят реконструкторы. Кроме того, там организуют карнавал и традиционные "проводы зимы".

Различные концертные и творческие мероприятия пройдут и на других площадках фестиваля "Московская Масленица". Подробнее обо всех событиях столичного праздника можно узнать на официальном сайте "Московских сезонов".

Ранее стало известно, что 28 февраля пассажирам Мострансавто бесплатно раздадут более 500 блинов.