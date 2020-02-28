Популярные артисты приготовят блины на фестивале "Московская масленица"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

29 февраля на площади Юности в Зеленограде состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей. Праздник организуют фестиваль "Московская Масленица" и "Дорожное радио".

Перед гостями выступят Юта, Анита Цой, группа "Фабрика", Инна Маликова и "Новые Самоцветы", Анастасия Спиридонова, Игорь Саруханов, Родион Газманов, Марк Тишман, Сергей Войтенко, Яков Кирсанов и Денис Годицкий, Виктор Дорин, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

Многие из артистов испекут блины. Печь блинчики с красной рыбой, курицей, грибами, мясом, авокадо и васаби научат всех желающих. Также посетителей ждут конкурсы с подарками.

К выходным праздничную программу подготовила Мосприрода. Гостей ждут в экоцентрах "Царская пасека", "Конный двор", "Воробьевы горы" и других. На площадке "Масленица-пересмешница" в Зеленограде все желающие смогут создать куклу Масленичку и солнышко.