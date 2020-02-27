Девять парков присоединятся к "Московской Масленице"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Девять столичных парков присоединятся к фестивалю "Московская Масленица" в последние три дня, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

С 28 февраля по 1 марта "Сокольники", "Фили", "Кузьминки", "Красная Пресня", Измайловский, Бабушкинский, Лианозовский парки и сквер по Олонецкому проезду подготовят для посетителей праздничную программу. В пятницу она продлится с 15:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 19:00.

Можно будет прийти на фолк-концерты, спектакли, световые шоу, игры, чаепития и другие интерактивные занятия. Например, в Измайловском парке состоится уличный квест, в Бабушкинском можно будет сделать вертепных кукол, в "Кузьминках" – примерить традиционные доспехи витязей и сделать памятный снимок в богатырском лагере.

А в "Зарядье" 29 февраля и 1 марта гостей ожидает особый сюрприз. Туда организаторы советуют отправиться за блинами "с видами на Кремль", чаем из самовара и театрально-цирковым шоу на гибких шестах.

В парке "Фили" горожан встретят скоморохи, которые предложат сыграть в народные игры, спеть частушки и поучаствовать в викторинах. Посетителей ждет масштабная театральная программа. А в Бабушкинском парке спектакли представят кукольный театр "Печки-Лавочки" и уличный театр "Белый Лис".

В "Сокольниках" атмосферу масленичного карнавала создадут фольклорные коллективы. Посетителей пригласят на творческие мастер-классы по созданию масленичных игрушек, а в центре праздничной площадки раскинется "Старорусская ярмарка".

Специально к "Московской Масленице" в сквере по Олонецкому проезду возвели шале для мастер-классов. Там помогут смастерить соломенную куклу и масленичное чучело, создать собственный дизайн кокошника, расписать ложку в стилях гжель и хохлома.

Сколько стоят блины на "Московской Масленице"

На центральных площадках фестиваля пройдут выступления реконструкторов из Италии и Венгрии. Ряженые из Италии и Венгрии будут на площади Революции и Манежной площади с 27 февраля по 1 марта – с 12:30 до 19:30. Участники расскажут гостям о масленичных традициях своих стран, проведут красочные карнавальные шествия и кулинарные мастер-классы.

Узнать итальянских ряженых мамутонес и исохадорес можно с помощью черных и белых масок, а также костюмов из овечьей шкуры со звонкими колокольчиками. А реконструкторы – бушары из Венгрии заметны благодаря вывернутым мехом наружу полушубкам из овчины и широким холщовым штанам с кружевной каймой. На ноги они обычно надевают шерстяные гетры и кожаные чувяки или сапоги.

Фестиваль открылся 21 февраля. Основная площадка находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок.

На фестивале предложат более 210 видов блинов. Кроме того, желающие смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи.