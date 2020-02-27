Реконструкторы из Италии и Венгрии примут участие в "Московской Масленице"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На центральных площадках фестиваля "Московской Масленицы" пройдут выступления реконструкторов из Италии и Венгрии. Об этом рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В заключительные дни масленичной недели приехали участники из Италии и Венгрии. Повстречать их можно будет с 27 февраля и до 1 марта включительно в самом центре города", – рассказали в пресс-службе.

Ряженые из Италии и Венгрии будут выступать на площади Революции и Манежной площади каждый день с 12:30 до 19:30. Участники расскажут гостям о масленичных традициях своих стран, проведут красочные карнавальные шествия и кулинарные мастер-классы.

Узнать итальянских ряженых мамутонес и исохадорес можно с помощью черных и белых масок, а также костюмов из овечий шкуры со звонкими колокольчиками.

А реконструкторов-бушаров из Венгрии издалека можно заметить по вывернутым мехом наружу полушубкам из овчины и широким холщовым штанам с кружевной каймой. На ноги они обычно надевают шерстяные гетры и кожаные чувяки или сапоги.

Бушары используют для своего наряда коровьи колокольчики, дудки и трещотки, а на шею надевают ожерелья из сушеного перца и чеснока. На голове у них можно встретить разрисованные деревянные маски с большими овечьими, бараньими или коровьими рогами.

Интересные программы подготовили для гостей фестиваля и реконструкторы из России. Так, на Манежной площади ежедневно можно увидеть "вождение медведя", а также послушать старинные масленичные песни и посмотреть забавные сценки.

Фестиваль "Московская Масленица" был открыт 21 февраля. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Там предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – работают для гостей все 10 дней фестиваля.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Тематическую программу также подготовили в городских парках. Там 29 февраля и 1 марта ожидаются викторины, концерты и традиционные хороводы. К программе подключатся музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Парк Горького, "Сокольники" и другие парковые территории.

