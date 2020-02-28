Мосприрода подготовила экскурсии и мастер-классы к выходным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экскурсии, мастер-классы, конкурсы и состязания пройдут в столице в выходные, 29 февраля и 1 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экоцентре "Царская пасека" состоится занятие для детей орнитологического кружка "Пернатые плюс" и праздник "Масленица на пасеке". Гостей ждут конкурсы, игры и хороводы. Блины предлагается принести с собой.

В экоцентре "Конный двор" запланированы игровое тематическое занятие для малышей "Кто в лесу живет" и занятие "Здравствуй, Масленица". Посетителей познакомят с традициями народного праздника.

В экоцентре "Воробьевы горы" состоятся интерактивные экскурсии "Мой дом. Мой город. Рациональное использование ресурсов в быту". Также гости совершат интерактивное путешествие по заказнику и познакомятся с видами, занесенными в Красную книгу Москвы.

В столице продолжается фестиваль "Московская Масленица"

Посетителей экоцентра ждут интерактивная экспозиция, квест-викторина "Мне рассказали экспонаты", конкурс "Узнай птиц" и игры "Зеленая Москва", "Дорога в будущее", "Беспризорная вода", "Доза для белья. Давайте постираем" и "Узда для чайника".

Обзорная экскурсия "На тропинках Битцевского леса" и квест "Лучший подарок" состоятся в экоцентре "Битцевский лес". Также посетители экоцентра смогут научиться делать яркие весенние открытки в технике скрапбукинга.

В Бирюлевском дендропарке пройдет встреча кружка "Дендрик", приуроченная ко Всемирному дню дикой природы. В вольерном комплексе природной территории "Кузьминки-Люблино" запланирована "Кузьмасленица" и "Блинная викторина".

На экологической площадке в Строгине можно будет поучаствовать в тематической викторине "Солнцеворот" и мастер-классе по созданию тряпичных кукол. Также гостей ждут игры, конкурсы, масленичные забавы и концерт.

В экоцентре "Пчеловодство" пройдет обзорная экскурсия "Удивительный мир пчел" и мастер-классы по созданию оберега "Ярило", куклы и коня из лыка. Также на площадке откроют фотовыставку "Москва заповедная".

На площадке "Масленица-пересмешница" в Зеленограде все желающие смогут создать куклу Масленичку и солнышко. С расписанием всех мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосприроды.