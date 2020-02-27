Москва 24 приглашает отпраздновать Масленицу на Манежной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Целую неделю столица встречает весну одним из самых веселых праздников в году – широкой Масленицей. А в субботу, 29 февраля, на Манежной площади жители и гости города снова смогут принять участие в традиционной акции "Масленица с Москвой 24".

С 13:00 до 17:00 ведущий телеканала Иван Распопов будет ждать всех желающих в блинном домике. В программе – конкурсы, загадки и викторины. Ну и, конечно, блины!

Сама акция пройдет на территории фестиваля "Московская Масленица", так что приходите всей семьей!

Масленичные акции Москва 24 проводит уже седьмой год. За это время телеканал угостил блинами тысячи москвичей и гостей города.