Сожжение чучела в Парке Горького. Прямой эфир

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Масленичная неделя подошла к концу. В Парке Горького началась торжественная церемония сожжения чучела. Парк всегда подходил к этому мероприятию с фантазией. В разные годы на территории парка уже сжигали и берлогу медведя, и валенок. На этот раз горит чучело в виде вьюгофона, который символизирует надоевшую музыку зимы.

Фестиваль "Московская Масленица" проходит в столице с 29 февраля. Сегодня последний день. Основная площадка тематического праздника вот уже четвертый год находится на Манежной площади, а всего по городу доступны 29 площадок. Гостям предлагают попробовать блины с начинкой и без, а также посмотреть представления артистов и поучаствовать в мастер-классах.

С понедельница, 2 марта, у православных христиан начинается Великий пост.