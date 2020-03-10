Фестиваль "Вам, любимые" посетили 700 тысяч москвичей и туристов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

700 тысяч человек посетили 14 площадок фестиваля "Вам, любимые", который проходил с 7 по 9 марта, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Посетители смогли посмотреть 12 спектаклей и почти 100 интерактивных театрализованных программ. Самыми популярными стали спектакли театров "ДаМы" и "Каникулы ПРО", которые посетило около 30 тысяч человек. Также многие оценили интерактивные сценки-поздравления, разыгранные на Манежной и Пушкинской площадях, а также на бульварах.

Особняком стоит выделить гастрономическую часть фестиваля. Так, гостям предлагали необычные десерты наподобие бельгийских вафель и лавандовых маршмеллоу. Также на фестивале организовали зоны отдыха с чашкой чая или кофе, а также полноценные обеды. Всего гости приобрели почти 10 тысяч порций горячих блюд и 6,3 тысячи литров напитков.

На мастер-классах по приготовлению легких и полезных блюд посетители смогли познакомиться и пообщаться со знаменитостями. Тематические занятия провели фигуристка Анастасия Гребенкина, актрисы Анастасия Денисова, Анна Горшкова и Мария Романова, певица Анастасия Спиридонова, а также известные журналисты и блогеры.

Также посетители смогли поучаствовать в 400 различных мастер-классах. Кроме того, гости фестиваля купили 2 тысячи букетов и цветочных композиций, 3,4 тысячи сладких подарков и 3,3 тысячи сувениров. Посетители площадок фестиваля смогли и бесплатно покататься на каруселях.

Скоро в Москве состоится фестиваль "Крымская весна", который пройдет с 14 по 22 марта. Москвичи смогут посмотреть сцены из истории Крыма, посетить исторические локации, а также попробовать блюда традиционной кухни полуострова.