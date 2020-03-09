Реконструкторы в Москве воссоздадут сцены из истории Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 100 реконструкторов приглашены на Тверскую улицу, чтобы воссоздать сцены из истории Крыма. Ожидается, что они выступят в рамках нового фестиваля из цикла "Московские сезоны", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городе начнется фестиваль "Крымская весна". Он будет проходить с 14 по 22 марта, всего откроется 17 площадок.

"Посетителей ждут спектакли, игры, ремесленные и кулинарные мастер-классы; особым событием фестиваля станет праздник на Тверской улице. 15 марта с 10:00 до 20:00 на главной московской улице запланированы выступления знаменитостей, спортивные шоу, интеллектуальные игры и множество других ярких событий", – сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

На Тверской улице появятся три исторические локации: "Казачья станица", "Альминское сражение 1854 года" и "Оборона Севастополя 1941-1942 годов". Помимо выступления артистов, здесь можно будет принять участие в интерактивных активностях.

На фестивале также предложат попробовать блюда традиционной крымской кухни - в частности, барабульку, пирожное "Ласточкино гнездо" и многое другое. Свои шале откроют пять московских ресторанов.

Впервые фестиваль "Крымская весна" состоялся в 2019 году на 13 площадках. В рамках праздника организовали порядка 70 спектаклей и концертов.

