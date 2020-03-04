Зиплайн-полеты и зрелищные мотошоу: что ждет гостей "Крымской весны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля "Крымская весна" 15 марта на пешеходной Тверской и близлежащих улицах запланирована праздничная программа. Гостей ждет 10 видов спортивных активностей, сообщает Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Для москвичей и гостей города подготовлены концерты, мастер-классы, интеллектуальные игры, а также девять спортивных площадок, десять захватывающих спортивных активностей, 40 выступлений профессиональных спортсменов и множество бесплатных открытых тренировок.

Вести мастер-классы и участвовать в выступлениях будут 24 инструктора и 200 спортсменов. Часы работы площадок: 15 марта с 10:00 до 20:00.

"15 марта на праздничной Тверской все желающие смогут посмотреть BMX- и хайлайн-шоу, полетать на зиплайне над "Крымским мостом". Также в программе паркур, кроссфит, бокс, ММА, слэклайн, хайлайн и уникальные мотоаттракционы – "Шар смелости" и "Мертвая петля", – говорится в сообщении пресс-службы "Московских сезонов".

На Охотном ряду установят площадку для выступлений на BMX и самокатах "Биг Эйр". На Тверской улице рядом с домом 13 пройдет захватывающее мотошоу.

Попробовать себя в качестве эквилибриста смогут и гости праздника. У дома 12, строения 2, будут проходить мастер-классы по слэклайну. Все желающие смогут пройти по стропе. А на Моховой улице гости фестиваля смогут полетать над "Крымским мостом" – над инсталляцией будет зиплайн-трасса: 80-метровый стальной канат, натянутый между башнями высотой 10 и 7 метров.

Заняться боксом и посмотреть, как проходят настоящие бои, можно будет на площадке по адресу: улица Тверская, дом 5, строение 6. А поединки ММА будут проходить около дома 9. На этой же площадке пройдут мастер-классы для всех желающих от 4 лет.

В это время по адресу: Тверская улица, дом 2, все желающие смогут попасть в "городские джунгли". Здесь оборудуют полосу препятствий различной сложности, где бесстрашные паркурщики покажут свою ловкость и акробатическое мастерство. Москвичи и гости города смогут к ним присоединиться.

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 14 по 22 марта. В этом году мероприятия проведут на 14 городских площадках. Кроме того, фестиваль пройдет и на территориях парка "Зарядье" и Парка Горького. Проведение мероприятий запланировали на различных площадях и бульварах в центре Москвы.

В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.

15 марта Тверская улица станет пешеходной. В этот день с 10:00 до 20:00 горожан будет ждать масштабная праздничная программа "Единый народ – единая страна!". На центральной улице города выступят популярные отечественные исполнители и музыкальные коллективы, танцоры, участники народных ансамблей и фолк-групп.

"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.