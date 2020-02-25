Власти Москвы утвердили программу уличных фестивалей на март – сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным утвердило программу уличных фестивалей на март – сентябрь, а также рассмотрело вопрос о проведении фестиваля "Крымская весна".

Состоится он с 14 по 22 марта под девизом "Единый народ – единая страна". Основные праздничные мероприятия пройдут 15 марта на Тверской улице. На сценах, установленных на главной улице города, будут выступать известные артисты и творческие коллективы.

Спортивная программа включает выступления и мастер-классы с участием профессиональных спортсменов, в том числе по ВМХ, паркуру, боксу и ММА. Любители экстремальных развлечений смогут прокатиться по зиплайн-трассе, посмотреть зрелищные хайлайн-шоу (трюки на натянутой на уровне крыш стропе) и шоу мотоциклистов.

Желающие смогут принять участие в интеллектуальных играх, посвященных истории России, которые проведут известные знатоки "Что? Где? Когда?" и телеведущие. Для любителей танцев будут организованы показательные выступления и мастер-классы.

Гастрономическая программа тоже будет очень разнообразной. Гости фестивальных площадок смогут попробовать морепродукты, рыбу, мед, чай и сухофрукты, а также традиционные крымские блюда – плов, шурпу, лагман, янтык, мидии, рапаны и другие угощения.

В этом году на улицах Москвы пройдет 29 фестивалей, в том числе 12 фестивалей запланировано на март – сентябрь. В эти же месяцы на улицах города пройдет празднование двух общенародных праздников – Дня Победы и Дня города. Центральными площадками фестивалей "Московских сезонов" станут Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, Камергерский переулок, Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары.

Часть площадок будет работать в постоянном режиме. Также будут открыты площадки в жилых районах. С 7 по 9 марта в столице пройдет фестиваль "Вам, любимые", посвященный 8 Марта. С 14 по 22 марта пройдет фестиваль "Крымская весна". Фестиваль "Большая Перемена" пройдет с 28 по 29 марта. Это будут выходные для детей. Большой благотворительный марафон "ЭкоФест" запланирован на 4–12 апреля. Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 17 по 26 апреля.

"Майский Open Air" пройдет 2–3 мая – в эти выходные можно будет устроить семейные и дружеские встречи на открытом воздухе. 9 и 10 мая в Москве будет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль "Николин день" пройдет 15–24 мая, а назван он в честь Николая Чудотворца.

"Московская весна A Cappella" пройдет с 29 мая по 7 июня. Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" пройдет с 12 по 21 июня. "Лето в городе" пройдет с 27 июня по 2 августа. С 6 по 16 августа пройдет фестиваль современной уличной культуры "Ритм моего города". Фестиваль и международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" запланирован на 21 августа – 6 сентября.

День города будут праздновать 5–6 сентября. На фестивальных площадках пройдут познавательные мастер-классы, семейные спортивные состязания, уличные спектакли, концерты с участием популярных эстрадных артистов и шоу-программы. Вечером состоится традиционный праздничный салют.

21 февраля Сергей Собянин дал старт фестивалю "Московская Масленица" на Манежной площади, который проходит в столице уже в четвертый раз. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.