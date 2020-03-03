Тверская улица станет пешеходной 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тверская улица 15 марта станет пешеходной в связи с мероприятиями фестиваля "Крымская весна". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этот день с 10:00 до 20:00 горожан будет ждать масштабная праздничная программа "Единый народ – единая страна!". На центральной улице города выступят популярные отечественные исполнители и музыкальные коллективы, танцоры, участники народных ансамблей и фолк-групп.

Также на Тверской улице в рамках фестиваля пройдет более 70 мастер-классов и реконструкций исторических событий. Взрослые и дети смогут проверить свои знания в интеллектуальных играх, принять участие в занятиях по чеканке сувенирных монет и в спортивных мероприятиях, а также в различных мастер-классах.

Фестиваль "Крымская весна" в этом году пройдет с 14 марта по 22 марта. Фестиваль пройдет на 14 городских площадках, к нему также присоединятся два столичных парка – "Зарядье" и Парк Горького. Гостей фестиваля ждут концерты, театрализованные представления, творческие занятия, спортивные мероприятия, мастер-классы и многое другое.

"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.

