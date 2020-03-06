"Кулек барабульки" и пирожное "Ласточкино гнездо": чем накормят гостей "Крымской весны"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 традиционных крымских блюд представят на фестивале "Крымская весна" в Москве. Основные события пройдут на Тверской улице, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На главной улице города 15 марта начнется масштабный праздник "Единый народ – единая страна!", в рамках которого горожане смогут побывать на концертах, увидеть зрелищные исторические реконструкции и принять участие в культурно-развлекательной программе.

"В гастрономической программе праздника на Тверской улице поучаствуют пять московских ресторанов: "Куршевель", "Шинок", "Спецбуфет 1", Ofyr и "Полар". Среди самых необычных угощений – борщ с карасиками (подается в хлебной тарелке!), "кулек барабульки" с соусом тар-тар, шашлык из рапана", – сообщили в пресс-службе "Московских сезонов".

Шатры ресторанов будут расположены непосредственно в зоне праздника. Кроме того, здесь же развернут 16 ресторанных шатров, где будут продавать необычные крымские чебуреки, самсу, чай "Высокогорный" и многое другое.

Фестиваль "Крымская весна" пройдет в Москве с 14 по 22 марта. Всего в столице откроют 14 площадок – в частности, на территориях парка "Зарядье" и Парка Горького. В программу будут включены творческие занятия, традиционные народные игры, концерты и мастер-классы.

