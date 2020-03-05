Интеллектуальные игры и мастер-классы ждут гостей праздничной Тверской

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специальная праздничная программа ждет гостей Тверской улицы, которую сделают пешеходной 15 марта в рамках фестиваля "Крымская весна", сообщает оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".
На главой улице столицы пройдут концерты звезд, спортивные шоу, 20 сеансов интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и BrainZona и 70 мастер-классов: по современной хореографии, скульптурной лепке и чеканке сувенирных "монет".
Все мероприятия будут бесплатными. Попасть на них можно будет с 10:00 до 20:00.
Сеансы игр "Что? Где? Когда?" и BrainZona будут проходить одновременно на двух подиумах. Показать свою эрудицию смогут взрослые и дети от 12 лет. Всего за праздничный день поучаствовать в двух интеллектуальных состязаниях смогут 110 команд.
Желающих сразиться в "Что? Где? Когда?" будут ждать у дома 15. Одновременно участвовать в игре смогут четыре команды по шесть человек в каждой. Гостям предстоит ответить на 12 вопросов, которые выберут с помощью волчка со стрелкой. Озвучат задания трехкратный обладатель "Хрустальной совы" Дмитрий Авдеенко и обладатель "Хрустальной совы" Владимир Антохин. По истечении минуты, отведенной на обсуждения, каждая команда должна будет записать свой ответ на специальном бланке и передать его ведущему. За каждый правильный ответ командам присуждается одно очко. Победит тот, кто ответит на наибольшее количество вопросов.
С квизом BrainZona можно будет познакомиться на подиуме, установленном на улице Охотный Ряд, возле дома 1к2с2. Игра проходит в три раунда. В первом игрокам предстоит ответить на 10 вопросов из различных областей – наука, география, история России, спорт, развлечения. В этом туре нужно будет выбрать один из четырех вариантов ответа. Во втором туре участников ждет 10 вопросов, связанных с кино. Им надо будет узнать фильм по кадру. В третьем туре, состоящем из семи вопросов, участникам предложат вопросы на логику и обсуждение.
Сразу на трех подиумах пешеходной Тверской (возле домов 12с1, 6с2 и 4) будут проходить танцевальные мастер-классы. Посетителей научат самым современным и модным направлениям хореографии. Желающих поупражняться в скульптурной лепке приглашают на мастер-классы возле дома 5/6. В занятиях могут принять участие взрослые и дети от 3 лет. На подиуме у дома 9 на Тверской улице можно будет собственноручно отчеканить сувенирные монеты с символикой Крыма.
Фестиваль "Крымская весна" пройдет в столице с 14 по 22 марта. В этом году мероприятия проведут на 14 городских площадках. Кроме того, фестиваль пройдет и на территориях парка "Зарядье" и Парка Горького. Проведение мероприятий запланировали на различных площадях и бульварах в центре Москвы.
В программу фестиваля войдут различные мастер-классы, концерты, театрализованные представления. Также на площадках проведут творческие занятия и традиционные народные игры. Кроме того, посетителей будут ждать крымские блюда и сувениры, привезенные с полуострова.
15 марта Тверская улица станет пешеходной. В этот день с 10:00 до 20:00 горожан будет ждать масштабная праздничная программа "Единый народ – единая страна!". На центральной улице города выступят популярные отечественные исполнители и музыкальные коллективы, танцоры, участники народных ансамблей и фолк-групп.
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
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