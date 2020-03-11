Баскетбольный клуб ЦСКА закрыл доступ прессы к команде из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Московский баскетбольный клуб ЦСКА закрыл для прессы доступ в раздевалку команды и микст-зону во всех матчах. Такие меры предосторожности введены из-за нового коронавируса, сообщается в официальном Twitter команды.

"В связи с необходимостью защиты игроков от коронавируса и согласно директиве Евролиги, доступ прессы в раздевалку команды и микст-зону будет закрыт до дальнейших распоряжений во всех матчах", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в пресс-конференции после игры вместе с главным тренером будет принимать участие один игрок клуба.

Ближайший матч Евролиги против берлинской "Альбы" команда проведет в "Мегаспорте".

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.