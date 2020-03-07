Работа над концепцией быстровозводимого инфекционного центра началась в Москве

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице началась работа над концепцией быстровозводимого инфекционного центра, который появится в рамках установленного режима повышенной готовности на случай распространения коронавируса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, основные задачи строителей – рассмотреть варианты расположения центра, просчитать сроки и способы его строительства, а также проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым.
Бочкарев рассказал, что в проекте инфекционного центра будут предусмотрены медицинские боксы для размещения пациентов, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекции, комнаты для размещения персонала на время работы центра и парковка для машин.
Центр возведут на основе самых современных технологий. Его оснастят передовым медицинским оборудованием.
"Обеспечим необходимые условия для комфортного пребывания всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".
Он также напомнил, что для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб для контроля за строительными работами.
Ранее Сергей Собянин поручил проработать проект быстровозводимого больничного корпуса для пациентов, у которых выявлен вирус COVID-19.
Мэр подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.
Также в образовательных учреждениях Москвы введен режим повышенной готовности. С10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 070 человек, за сутки умерли 28, выздоровели 1 678 человек.
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