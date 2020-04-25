Ученые дали реальную статистику смертности от COVID-19 в Италии

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Итальянские ученые изучили данные о смертности от коронавируса в регионе Ломбардия, которая сильнее всех пострадала в результате пандемии.

Как пишет портал medRxiv, они не стали использовать официальную статистику, так как она могла быть искажена. Вместо этого они изучили данные о тестах.

Ученые изучили смертность за 40 дней, начиная с 21 февраля, когда в регионе ввели карантин. Полученные данные они сравнили с показателями за пять лет.

Оказалось, что за это время на исследованной территории умер 341 человек, что примерно впятеро больше, чем в среднем за предыдущие годы, сообщает RT.

При этом в начале апреля смертность почти не отличалась от привычных значений. По словам ученых, это подтверждает эффективность карантинных мер.

По данным Минздрава Италии, в стране зарегистрировано почти 193 тысячи зараженных коронавирусом, из которых скончались 26 тысяч человек.

Испанские ученые ранее проанализировали анализы пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что всплеск заболеваемости произошел в Валенсии.

Отмечается, что туда его завезли футбольные фанаты и игроки после мата Лиги чемпионов 19 февраля в Милане между "Аталантой" и "Валенсией".