Эксперты назвали популярные направления, за туры по которым россияне получили кешбэк

До полуночи 28 августа еще можно принять участие в программе кешбэка за туры по России. Хотя в Ростуризме не исключают, что подобную акцию могут провести повторно. Рассказываем, сколько россиян купили туры в рамках программы и какие направления пользуются особой популярностью.

Россияне потратили на туры более полумиллиарда рублей

Программа с кешбэком за туры по России стартовала неделю назад, 21 августа, и продолжится до полуночи 28 августа. Россиянам предоставили возможность купить полноценный тур по стране, круиз или проживание в отеле с компенсацией до 15 тысяч рублей. Уже в первый день работы портал мирпутешествий.рф посетили более 200 тысяч человек.





Зарина Догузова глава Ростуризма Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 миллионов рублей.

Чаще всего люди интересовались путешествиями по городам Золотого кольца, регионами вдоль Волги. Также был высокий спрос на поездки на юг России, оздоровительные курорты Кавказа, Урал и Дальний Восток. На пятый день действия программы, к утру 25 августа, россияне приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии По целому ряду направлений в разы выросли бронирования в Крым, на черноморское побережье, в Москву, Санкт-Петербург, Алтай. По предварительным результатам уже можно сказать, что такая программа крайне востребована, несмотря на то что период ее действия ограничен.

Экономия на поездке до 40%

На этой неделе туроператоры заметили повышенный спрос на туры по России. "Мы видим прирост 10–15% по разным направлениям по сравнению с предыдущей неделей", – рассказал Москве 24 генеральный директор турфирмы "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, в рамках программы туристы поделились на две большие группы. Первая половина – это те, кто отправился в путешествие в один из 78 регионов, куда заезды доступны с 21 августа. В основном это поездки по экскурсионным городам: Санкт-Петербургу, Казани, Москве, Золотому кольцу, где сейчас идеальное время по погоде для обзорных путешествий. Вторая группа – те, кто выбрал массовые направления, в том числе пляжные, доступные с 1 октября (7 регионов, включая Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край).

В целях экономии многие туристы, планировавшие поездки в сентябре, перенесли их на октябрь.





Сергей Ромашкин директор турфирмы "Дельфин" Благодаря сезонному снижению цен во второй половине сентября и кешбэку можно получить суммарную экономию порядка 40%. Поэтому те, кто планировал путешествия на сентябрь, сдвинулись на октябрь.

По условиям программы, кешбэк приходит на карточку покупателя тура в течение 5 дней. Многие получили компенсацию уже на третий день, еще до начала поездки. "Люди удивляются, потому что они не так часто получают такие подарки от государства. Наши туристы не избалованы бюджетными деньгами, и для них это отчасти приятный сюрприз, хотя и ожидаемый", – сообщил Ромашкин.

Программа может повториться

Чтобы получить туристический кешбэк, нужно съездить в путешествие до 20 декабря. Тур должен длиться не менее 5 ночей, а стоимость – составлять не менее 25 тысяч рублей. За тур до 50 тысяч рублей вы получите компенсацию 5 тысяч рублей. За тур от 50 до 75 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч рублей, а дороже 75 тысяч – 15 тысяч рублей.

Оплатить поездку можно картой "Мир" любого банка на сайте мирпутешествий.рф. Сумма должна поступить единым платежом без рассрочек. В программе участвуют только туры, оплаченные онлайн. За оплату наличными или через банковский терминал в офисе туроператора или в отеле кешбэк не полагается.

В Ростуризме не исключают, что программа может повториться в будущем. Глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что программа кешбэка является уникальной и необходимой, благодаря чему станет возможным поддержать региональные экономики. "Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства", – подчеркнула она.