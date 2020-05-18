Злоумышленник под видом сотрудника банка украл у пенсионерки 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве злоумышленник обокрал пенсионерку, представившись сотрудником банка. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.
По данным ведомства, неизвестный позвонил женщине и узнал у нее реквизиты банковских карт. При этом он заявил, что это необходимо для сохранения денежных средств пенсионерки.
"После этого с помощью компьютерного программного обеспечения и приложения он совершил кражу денежных средств", – рассказали в МВД.
Там отметили, что сумма причинного ущерба составила 1 миллион рублей.
По факту случившегося правоохранители открыли уголовное дело о краже. Поиски злоумышленника продолжаются.
Ранее эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как распознать телефонного мошенника. Он отмечал, что наиболее уязвимые слои населения для жуликов – это пожилые люди.