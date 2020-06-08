Эксперт рассказал, могут ли банковские приложения представлять опасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин заявил, что в некоторых ситуация мобильные приложения банков могут быть опасны. По словам эксперта, для предотвращения утечки персональных данных и хищения средств со счетов надо установить на смартфон антивирус, передает агентство "Прайм".

Кроме того, чтобы не допустить похищения денег с карты, рекомендуется не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. При этом не все приложения, связанные с банками, и которые доступны в онлайн-магазинах, относятся к банкам официально.

"Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях – перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой", – предупреждает Щельцин.

Он отмечает, что при самом худшем сценарии данные банковских клиентов могут оказаться в распоряжении третьих лиц, которые используют полученные сведения и для мошеннических схем.

Кроме того, из-за приложений, ставящих под угрозу конфиденциальные данные, риску подвергается и телефон пользователя. Так, хакеры могут поместить вредоносное приложение на телефон человека, чтобы в дальнейшем была возможность переводить деньги без ведома владельца устройства.

"Не надо также кликать по коротким ссылкам с непонятных доменов в мессенджерах, не стоит скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне", – обращает внимание российский эксперт.

Ранее эксперт посоветовал переходить на кнопочные телефоны. Обычные приложения собирают информацию в пользу разработчиков, сказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.