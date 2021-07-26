Ущерб по делу экс-чиновников Минобороны РФ превысил 1 млрд рублей

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Ущерб по уголовному делу экс-чиновников Минобороны РФ превысил миллиард рублей. Их обвиняют во взятке в 386 миллионов рублей. Об этом сообщил прокурор в ходе первого судебного заседания.

"С февраля 2014 года по апрель 2017 год, действуя совместно с Боруком, обвиняемые совершили действия, выходящие за их полномочия, чем причинили ущерб в особо крупном размере государству в лице Минобороны России в размере 650 миллионов 420 тысяч рублей, – сказал он.

О том, кто такой Борук, ничего не сообщается. Он не проходит обвиняемым по данному уголовному делу. На скамье подсудимых четыре фигуранта: экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин, бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной и бывший начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Юрий Решетников.

Ранее правоохранители задержали начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по обвинению во взяточничестве, министерство содействует проведению следственных действий.