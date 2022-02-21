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общество

06:25

Юрист объяснил, что нужно сделать после звонка мошенника

обществобезопасность

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россиянам объяснили, что делать в случае, если мошенники получили личную информацию о человеке. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире радио Sputnik.

По его словам, в первую очередь после случившегося необходимо сменить все коды доступа к счетам и заблокировать банковские карты.

"В этом банк вам обязательно поможет", – отметил Соловьев.

Специалист посоветовал сообщать о звонке мошенников в банк даже в случае, если утечки данных не произошло. Это поможет организации в разработке способов защиты клиентов.

"Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учет способов, которыми пользуются мошенники", – сообщил Соловьев.

Юрист добавил, что многие преступления подобного характера не раскрываются из-за отсутствия сигналов в полицию или в банк.

"Статистика говорит, что только 25% людей, которым поступают звонки от телефонных мошенников, сообщают об этом в банк или в правоохранительные органы", – обратил внимание Соловьев.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, что российские туристы могут стать жертвой мошенничества с фиктивными турами и авиабилетами. Злоумышленники начали предлагать продажи поездок на условиях якобы раннего бронирования.

Эксперт рассказал, как компании могут обезопасить данные своих клиентов

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