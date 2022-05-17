США планируют заблокировать выплаты по госдолгу России после 25 мая – СМИ

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Министерство финансов США планирует полностью лишить РФ возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что действие лицензии подразделения Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, OFAC, заканчивается 25 мая. Она дает возможность гражданам США, несмотря на санкции, получить платежи Минфина, Банка, России, ФНБ.

По данным Bloomberg, США планирует аннулировать действие данной лицензии. При этом окончательного решения по данному вопросу принято не было.

Ранее сообщалось, что Россия снова столкнется с риском технического дефолта 27 мая.

Уточняется, что в этот день РФ должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.