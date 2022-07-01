Макрон пытался образумить Байдена в его желании ограничить импорт нефти из РФ – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон попытался "образумить" президента США Джо Байдена, который намерен ограничить импорт нефти из России, написал в статье для газеты NewYork Post обозреватель Стивен Хейворд.

Как утверждает автор, Байден, поддерживая идею ввести ограничения цен на российскую нефть, призывает страны Ближнего Востока увеличить поставки ресурса на Запад.

"Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели", – отметил Хейворд.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Аксель де Верну заявил, что дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что это связано с решением президента России принимать плату за газ в национальной валюте. Западу, отметил журналист, придется тратить больше средств на конвертацию своей валюты для оплаты необходимого импорта энергоресурсов.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

