Украина намерена повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба"

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"Транснефть" получила от "Укртранснафты" обращение о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил советник президента российской компании Игорь Демин.

"Мы изучаем эти предложения", – приводит его слова РИА Новости.

Демин уточнил, что "Транснефть" готовит соответствующие сообщения в Федеральную антимонопольную службу и министерство энергетики РФ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Украина рассматривает возможность повышения платы за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу. В пересчете на тонну речь идет о 13,6 евро.

На прошлой неделе Украина в одностороннем порядке приостановила поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию. Киевские власти сослались на падение напряжения в электросетях.

На следующий день работа трубопровода была восстановлена. В МИД Венгрии уточняли, что в первые минуты прокачка шла под низким давлением.



Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию

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