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Экономика

Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию

Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию

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Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию. Проблемы возникли из-за падения напряжения трубопровода "Дружба".

После произошедшего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение созвать заседание Совбеза.

Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что у нее достаточно запасов, которые позволят обеспечить нормальную работу Дунайского НПЗ пока не будет восстановлен нефтепровод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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