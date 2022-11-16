Украина приостановила поставки российской нефти в Венгрию. Проблемы возникли из-за падения напряжения трубопровода "Дружба".

После произошедшего премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение созвать заседание Совбеза.

Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что у нее достаточно запасов, которые позволят обеспечить нормальную работу Дунайского НПЗ пока не будет восстановлен нефтепровод.

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