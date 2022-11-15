Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию

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Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии, сообщил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения", – приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности в связи с произошедшим.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, в который вошел потолок цен на нефть. Ограничениями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь, эксперт в сфере энергетики Анас Альхаджи подчеркнул, что ценовой полок на нефть может дорого обойтись Западу. По словам аналитика, за решение западных властей будет расплачиваться именно гражданское население.

Эксперт прокомментировал, грозит ли Европе дефицит топлива

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